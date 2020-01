Quella top 10 ribaltata in cui Ultimo è primo

Claudio Fabretti

Se Ultimo arriva primo, vuol dire che la caduta degli dei è davvero iniziata. Almeno quelli italiani, perché di quelli internazionali, nelle nostre classifiche, si è persa traccia da tempo. Sovranismo musicale? Chissà... Fatto sta che anche il 2019 delle classifiche dei dischi è stato un anno ad alto tasso di musica italiana: Colpa delle favole di Ultimo guida infatti una classifica Album (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) quasi interamente dominata dal repertorio tricolore. Il resto del podio è monopolizzato dal rap di Salmo, in seconda posizione con Playlist live, e in terza insieme al collettivo Machete con Machete Mixtape 4.

A seguire, ecco ancora Ultimo con Peter Pan, l'altro rapper Marracash con Persona, Start di Ligabue, Paranoia airlines di Fedez, Atlantico on tour di Marco Mengoni e Accetto miracoli di Tiziano Ferro. A chiudere la top ten l'unico nome straniero, peraltro un po' passato di cottura, quanto possono essere gli stra-celebrati Queen della colonna sonora del film Bohemian Rhapsody. E le nuove stelle del pop-rock internazionale? Non pervenute. Si salva solo la giovane Billie Eilish, al n.15 con con When we all fall asleep, where do we go?

Non va diversamente neanche per i brani: tra i Singoli Digitali (download e streaming premium) a trionfare è Fred De Palma insieme ad Ana Mena con Una volta ancora. Seguono È sempre bello di Coez e Calma (Remix) di Pedro Capó. Anche qui classifica egemonizzata dalla musica italiana: sono solo due i singoli internazionali a conquistare un posto nella top 10, invertendo una lunga stagione di brani internazionali che dominavano le classifiche dei singoli.

Ma a mancare all'appello sono anche tanti divi dell'italpop che fu, da Giorgia ad Antonacci, da Renga ai Modà. Per loro, i tempi d'oro sembrano decisamente tramontati. Non, invece, per i Pink Floyd, sempre saldamente in testa alle classifiche dei Vinili con l'immarcescibile The Dark Side Of The Moon.

