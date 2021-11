Quella che un tempo veniva chiamata rivoluzione digitale, ora è realtà: viviamo una quotidianità totalmente interconnessa grazie ai motori di ricerca e ai social media, vero e proprio ombelico del mondo. Il tasso di crescita delle registrazioni è inarrestabile e ha visto nell'ultimo anno un'impennata clamorosa: ogni giorno i social raggiungono un milione di iscritti in più. Per rendere meglio l'idea: se in tutto il globo siamo 7,89 miliardi di persone, online siamo già in 4,5 miliardi. E maggiore sarà per i cittadini l'accesso alla rete, e più questo dato crescerà, in questa corsa per una società digitalizzata, veloce e smart. La piattaforma di maggior successo è TikTok, il social cinese per appassionati di video brevi e balletti, che ha raggiunto il record di +10% di iscritti in un anno (circa 400 milioni di nuovi utenti), con l'obiettivo ambizioso di diventare la app più utilizzata nel 2022. Bene anche la fruizione di podcast: un utente su cinque tra i 16 e 64 anni ne ascolta uno a settimana, con una prevalenza tra le giovani donne; ottimi poi i risultati delle app Disney+, Tinder e Youtube. Per questo non possiamo parlare di web, senza parlare di smartphone: secondo il rapporto Digital 2021 di DataReportal, più di due terzi della popolazione mondiale ne usa uno, per un totale di 5,29 miliardi di persone a ottobre 2021. Tutti con il volto sullo schermo, tutti online, tutti molto social: sembra fantascienza ma è solo una fotografia plastica alla scroll or die. @maddai_



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

