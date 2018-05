Quell'orso un tipaccio ma simpatico

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nati per Leggere, premio assegnato dalle biblioteche civiche italiane giunto alla sua nona edizione, è dedicato alla produzione editoriale per i bambini in età prescolare. Tra i vincitori del 2018, anche Un orso sullo stomaco, per la categoria Nascere con i libri per il ritmo vivace, grazie all'uso degli opposti, grafici e linguistici e per una limpida rappresentazione delle relazioni umane. Un orso sullo stomaco è un libro da leggere, e rileggere. Parole e immagini si sposano in un racconto che non smette mai di stupire, perché ci sarà sempre un dettaglio su cui soffermarsi. E non è un orso qualunque, è il più brutto, grasso, feroce, antipatico, insistente e per di più con i denti storti. Insomma, un vero tipaccio da gestire.Un orso sullo stomaco, di Noemi Vola, Corraini Edizioni, 13 euro