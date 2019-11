Quel Radja di sole sul Cagliari di Maran

Tre assist, un gol e una vittoria straripante sulla Fiorentina (5-2) che tiene il Cagliari in piena zona Champions. Per Radja Nainggolan si tratta della partita più bella della stagione e di una delle sue migliori in assoluto. Se qualcuno si era convinto che il ribelle belga era andato in Sardegna per chiudere la carriera senza troppi acuti, si è sbagliato di grosso. Il Cagliari di Rolando Maran con l'arrivo del Radja di sole è diventato una macchina da guerra, che viaggia a ritmo di Champions e che ha preso il posto nel cuore degli amanti del bel calcio della Atalanta di Gasperini, inspiegabilmente inceppatasi in campionato. Sono state forse proprio le parole del tecnico Maran, uno che di solito non parla dei singoli e non fa troppi complimenti, che hanno fatto capire che siamo di fronte alla completa rinascita del fuoriclasse belga. «Davanti alle perle di Radja bisogna smettere di giocare e fermarsi ad applaudire. Cosa gli ho detto quando è uscito per la sostituzione facendolo ridere? Che ha fatto un altro brutto gol» ha spiegato Maran e le sue parole hanno colpito nel segno.

E Radja? «Stiamo facendo qualcosa di straordinario - ha risposto -. Ho avuto tante soddisfazioni, ma quelle prese qui hanno un valore particolare, valgono di più». La bella favola del Cagliari baciato dal Radja di sole continua.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

