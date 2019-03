Quel Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio) che in Benvenuto presidente! si ritrovava all'improvviso a guidare il Paese in veste di Capo dello Stato, in questo sequel diventa premier per caso. In realtà lui è allergico alla politica e preferirebbe starsene, pacioso, nella sua casa in montagna con la moglie (Sarah Felberbaum), che invece è allergica a quella vita nella palla di vetro con la neve e smania per tornare nel vortice del lavoro al Quirinale. Con la regia inventiva di Stasi e Fontana, Bentornato presidente si aggancia fortissimo - molto più che il primo capitolo - alle vicende attuali dei palazzi del potere: fa satira sul grande schermo mettendo in fila i personaggi del vicepremier aggressivo e intollerante - ma solo a favore di social - e di quello incompetente e opportunista, ma anche del leader di un'opposizione disperatamente inconcludente. La realtà, però, è già di per sé troppo grottesca e il film, incisivo da punto di vista estetico, finisce per sparare a salve dal punto di vista dei contenuti.(M. Gre.)

BENTORNATO PRESIDENTE

di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi



