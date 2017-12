«Quel dialogo impossibile tra il Papa e Berlinguer»

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«I nostri tempi sono quelli dell'assenza di pensieri lunghi nella politica. Prevale infatti il pensiero corto: meglio, il non pensiero».Pietro Folena, ex dirigente di primo piano dell'allora Pci-Pds e oggi presidente dell'Associazione culturale Metamorfosi, non colpisce certo di fioretto nel giudicare l'attuale scenario politico e sociale dell'Italia alla vigilia dell'ennesima, incerta, probabilmente non risolutiva competizione elettorale nazionale. Il Paese avrebbe bisogno di stabilità e di pensieri lunghi, appunto, per darsi una programmazione non casuale ma capace di sostenere la sfida dell'innovazione produttiva e l'aggressione dei nuovi padroni digitali. Così Folena va a caccia di leader veri. Ma ne trova solo due: Enrico Berlinguer e Papa Francesco, ovvero Enrico e Francesco Pensieri lunghi (Castelvecchi Editore), titolo di un bel libro di riflessioni che comprende anche la ristampa rivisitata de I ragazzi di Berlinguer (scritto vent'anni fa) e il saggio L'Evaporazione, amara analisi dell'incredibile dispersione del patrimonio di una delle più grandi sinistre politiche dell'800.Un grido di dolore?«Si, perché serve invece una politica che non abbia l'ossessione delle forzature temporanee, che si misuri con un fare».Lei fa addirittura dialogare Berlinguer e Bergoglio«Un dialogo impossibile fondato su scritti e discorsi di questi due leader che hanno aree di sintonia morale e politica. Papa Francesco è l'unico leader globale, voce autentica contro le ingiustizie. La sinistra è evaporata perché ha pensato solo di andare al governo».C'è speranza?«Quella di puntare al progetto di un socialismo cristiano, sulla linea di Francesco».riproduzione riservata ®