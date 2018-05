Quel cyborg è umano: creati i tessuti sullo scheletro robotico

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Li abbiamo visti nelle vesti di protagonista di film leggendari come Alien, Blade Runner, Terminator, Robocop e Justice League. Ma in futuro potremo incontrare i cyborg anche nella vita reale, quella di tutti i giorni.L'università di Tokyo ha infatti reso noto di aver creato cyborg che potrebbero essere i progenitori dei cyborg, piccoli robot bio-ibridi capaci di imitare i movimenti di una mano umana e di funzionare perfettamente (senza interruzione) per oltre una settimana. Yuya Morimoto, direttore della ricerca, è quindi riuscito insieme al suo team a superare gli ostacoli dell'integrazione tra i tessuti viventi e le macchine, consentendo lo sviluppo delle fibre muscolari direttamente sullo scheletro metallico dei robot, grazie ad alcune cellule staminali chiamate mioblasti. In questo modo, in poco tempo verrebbe a formarsi un tessuto muscolare scheletrico perfettamente funzionante.Come riporta lo studio svolto dai ricercatori giapponesi, pubblicato sulla rivista Science Robotics, questi proto-cyborg sono già stati collaudati per svolgere compiti come raccogliere e infilare un anello o trasportare cornici.(E.Chi.)riproduzione riservata ®