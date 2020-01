Quei meravigliosi figli del vento

Il libro di questa settimana, stimolato da molti lettori amanti di questo splendido animale, s'intitola Cavalli Arabi: Figli del Vento dell'esperto Nasr Marei. Questi bellissimi animali sono infatti apprezzati per la loro resistenza e la loro capacità di adattamento alle difficili condizioni climatiche dei deserti della penisola arabica. Storicamente gli antenati dei cavalli conosciuti oggi come purosangue arabi egiziani, giunsero in Egitto secoli fa, stabilendo le preziose linee di sangue dell'allevamento locale.

L'autore, Nasr Marei, appartiene alla terza generazione di una famiglia che gestisce un allevamento a Giza, vicino al Cairo. Il suo amore per il cavallo arabo egiziano e la sua vastissima conoscenza in questo campo, uniti alla sua arte fotografica sensibile e singolare, hanno ispirato questo ricco omaggio visuale. Queste immagini straordinarie, accompagnate da un testo redatto da una storica esperta quale Cynthia Culbertson, ripercorrono la storia e l'evoluzione del viaggio del cavallo arabo in Egitto, celebrando il fascino di questo meraviglioso animale e il forte legame che ha instaurato con il Paese arabo. (A.Ben.)

