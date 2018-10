«Quei dischi sono oggetti da collezione»

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio Donato è produttore ed editore discografico, nonché storico proprietario di Goody Music, negozio di vinili nel centro di Roma.Il vinile è di moda. Il mondo musicale è cambiato?«Si va alla ricerca del bello. Per primi se ne sono accorti i giovanissimi che si sono resi conto sia della qualità superiore sonora del vinile che della bellezza della confezione, sicuramente molto più curata di un cd. Con il vinile cambia l'approccio nell'ascolto che non sarà mordi e fuggi come quello in rete».Perché piace così tanto?«Perché è anche un oggetto da collezione, con foto e testi inediti e tanto lavoro creativo».Lei ha anche inventato il format I miei vinili.«Ho venduto vinili per 40 anni: un giorno, guardando uscire un cliente dal mio negozio con un vinile appena acquistato, ho pensato quanti sogni o ricordi sono legati a ogni vinile. Così è nato il format I miei vinili andato in onda su Sky Uno: ho chiamato Riccardo Rossi e gli ho proposto l'idea. E lui l'ha sposata immediatamente».Dove porterà il vinile?«Sicuramente non sarà una moda passeggera». (R. Vec.)