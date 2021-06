QUEI DESTINI INFAMI

Enrico Chillè

Per la conferma occorre ritrovare il corpo, ma ormai restano pochi dubbi: Saman Abbas è stata uccisa, probabilmente da suo zio, Danish Hasnain. Della 18enne pachistana, che si era opposta a un matrimonio combinato, non c'è traccia. Ma l'ennesima conferma arriva dalla testimonianza del fratello minorenne: «Credo l'abbia strangolata, perché quando è tornato a casa non aveva nulla in mano».

Anche gli inquirenti sono certi che Saman sia stata uccisa: «La ragazza sicuramente non è in Belgio e riteniamo sia morta». Lo conferma la procuratrice di Reggio Emilia, Isabella Chiesi, che smentisce quanto dichiarato dai genitori della ragazza, fuggiti in Pakistan. Sono ricercati anche lo zio e un cugino di Saman, mentre un altro cugino, Ikram Ijaz, è stato arrestato in Francia e si attende che venga consegnato alle autorità italiane. Sarebbero proprio loro i tre uomini ripresi da una telecamera di sorveglianza, mentre camminano con una pala verso alcuni campi intorno a Novellara, alle 19.33 del 29 aprile scorso. Secondo gli investigatori, i tre uomini in quel momento stavano preparando la fossa in cui la ragazza sarebbe stata seppellita dopo essere stata uccisa.

L'omicidio sarebbe avvenuto il giorno dopo, al termine di una furiosa lite tra Saman e il padre. La ragazza, infatti, gli aveva chiesto di darle i documenti, spiegandogli che non voleva sposare nessuno e di voler semplicemente andare via di casa. Saman aveva poi preso alcune cose ed era scappata, ed è a quel punto che sarebbe intervenuto lo zio per riportarla a casa. Poco dopo, l'uomo era rincasato spiegando ai genitori di Saman che tutto era stato sistemato. A carico dell'uomo pesa un messaggio inviato a un conoscente: «Un lavoro fatto bene». Le ricerche nelle campagne proseguono, da oggi anche con un elettromagnetometro.

