«Quei 18 regali sono un inno alla vita» Ecco il film sulla storia di Elisa Girotto

Michela Greco

ROMA - Un inno alla vita, un messaggio di speranza. Così il regista Francesco Amato e le protagoniste del suo 18 regali definiscono la storia di Elisa Girotto a cui è ispirato il film, in uscita al cinema il 2 gennaio. Era il 2017 ed Elisa aveva solo 40 anni quando ha dovuto arrendersi a un tumore aggressivo che, però, le ha lasciato qualche settimana di tempo per organizzare il dopo. Lei ha scelto di usare quei giorni per lasciare a sua figlia 18 regali, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età. Una vicenda che ha colpito l'immaginario collettivo e ha suscitato subito l'interesse del cinema. «Quando lessi la notizia della storia di Elisa sui giornali mi spaventai un po' - ha detto ieri il regista presentando il film a Roma - ma il giorno dopo Lucky Red venne a chiedermi di provare a costruirci una sceneggiatura. Allora sono andato a casa del marito Alessio, che mi ha svelato i segreti di Elisa e mi ha mostrato le sue lettere: testi di grande potenza emotiva e filosofica da cui emergeva la sua volontà di misurarsi con il futuro».

Il regista ha pensato a Il paradiso può attendere, Ritorno al futuro e Peggy Sue si è sposata per portare al cinema questa storia vera e ha scelto Vittoria Puccini per interpretare Elisa, Edoardo Leo per suo marito e Benedetta Porcaroli per sua figlia da grande. «Sentivamo una responsabilità forte nel raccontare la storia di Elisa - ha detto Puccini - suo marito ci ha consegnato un materiale prezioso per cui volevamo avere il massimo rispetto. È un tipo di storia che pretende un'immersione totale, è stato difficile gestire l'emotività e non farsi travolgere. Da madre ho cercato di metterci molto cuore».

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

