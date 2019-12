Quattromila metri quadrati distribuiti su due piani destinati all'assistenza sanitaria. Ottanta consulte mediche dedicate alla cura delle malattie rare, alla diagnosi prenatale, alla cardiologia fetale e perinatale, alle patologie neuropsichiatriche. È la sede rinnovata di viale Baldelli dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma, inaugurata ieri alla presenza del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, e del ministro della Salute, Roberto Speranza. All'interno, due nuovi Centri dedicati ai disturbi dello spettro autistico e all'anoressia, realizzati grazie al contributo di Intesa Sanpaolo. In particolare gli spazi saranno dedicati ai circa 13 mila pazienti affetti da malattie pediatriche rare che vengono seguiti ambulatorialmente ogni anno dal Bambino Gesu', accreditato presso la Rete Regionale delle Malattie Rare per quasi 200 patologie e coinvolto in 15 Reti europee di Riferimento (Ern, European Reference Network) per gruppi di malattie rare che verranno trattate dagli specialisti nella sede di Baldelli.

(M.Poi)

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

