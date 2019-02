Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro passi nella Storia in compagnia dell'associazione Cicero in Rome. Come è possibile fare un salto nell'Antico Egitto pur rimanendo in città? Nessun problema. Basta spostarsi al Campidoglio e andare alla ricerca dei reperti custoditi nella sala Egizia dei musei Capitolini. I mini esploratori avranno la possibilità di compiere un viaggio fantastico e indimenticabile attraverso animali curiosi che si sono trasformati in Dei, pietre del deserto, un fiume leggendario, sfingi e leoni rampanti per scoprire cosa ci facevano a Roma e chi li ha portati fino a noi. Tra gli argomenti trattati nel corso dell'attività, la scrittura egizia, il rapporto tra Roma e l'Egitto e gli animali come Dei. Per imparare tutte le capacità sportive dei gladiatori e degli atleti dell'antica Roma da non mancare invece l'appuntamento a Palazzo Massimo. Qui si scopriranno le diverse discipline praticate e di come le competizioni fossero seguite con passione dai tifosi.(E. Ben.)riproduzione riservata ®Musei Capitolini, sala egizia, domani dalle 16 alle 17.30. Museo nazionale romano, domenica dalle 16 alle 17,30, bambini 12 euro, adulti 5 euro. L.go di Villa Peretti 2. Info e prenot. ciceroinrome.blogspot.com