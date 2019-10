Quattro giorni di paura tra invenzioni e creazioni, tutte made in Halloween. Nel corso dei turni di visita, tre laboratori divisi per fasce d'età. Ragnetto o scherzetto (dai 3 ai 5 anni) per costruire un ragnetto di carta riciclata, con cui fare tanti paurosi scherzi a mamma e papà. Ingegneri da brivido (dai 6 ai 7 anni) per destreggiarsi tra meccanismi, leve e carrucole e far arrampicare un ragnetto lungo la sua ragnatela. Per i più grandicelli (dagli 8 agli 11 anni) Gioca con Dracula, per realizzare un tris con materiale di riuso, fustelle, gomma, colle e colori e sfidare gli amici. Inoltre, il 1, 2 e 3/11 in cartellone il nuovo laboratorio di Officina in cucina, Di che pasta sei? Allestito nello spazio esterno dove, in una vera cucina, i mini chef potranno mettere le mani in pasta con nuovi ingredienti, sperimentare le proprie abilità e dilettarsi tra forni e curiosi strumenti. Questa domenica, nel Mese dell'Educazione Finanziaria, una giornata a ingresso ridotto con laboratori e attività sul lavoro, il risparmio, il reddito, il patrimonio e il denaro. (F. Pic.)

dal 31/10 al 3/11, laboratori inclusi nel biglietto d'ingresso, via Flaminia 80. Info e prenot.: www.mdbr.it

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

