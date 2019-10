Quattro Fontane per cinque sale

Quattro mesi di lavori e un investimento di circa un milione e 800mila euro, con l'obiettivo di offrire alla Capitale un punto di riferimento per il cinema di qualità grazie a un cityplex attrezzato con le migliori tecnologie e confortevole come un salotto. Il Cinema Quattro Fontane riapre oggi dopo la pausa restyling con cinque sale anziché quattro, per 513 poltrone totali, con un look tutto nuovo che lo fa sembrare più grande, più arioso e più accogliente grazie a una ristrutturazione eseguita in base al funzionalismo architettonico della metà del secolo ma ibridata con elementi di arredo come le poltrone della hall, simili a ciottoli giganti. La programmazione della riapertura è già una promessa: la Palma d'Oro Parasite di Bong Joon-Ho, La belle époque di Nicolas Bedos (entrambi in anteprima rispetto alle altre sale) e L'età giovane dei fratelli Dardenne, tutti anche (o soltanto) in versione originale sottotitolata in italiano. La politica del nuovo Quattro Fontane è infatti l'offerta costante di titoli in V.O., che il pubblico richiede sempre di più, ma anche il comfort: la struttura ha infatti guadagnato una sala ma ha perso oltre 200 posti allestendo poltrone più grandi (quelle delle prime file hanno addirittura i poggiapiedi e sono leggermente reclinabili) e garantendo più spazio tra una fila e l'altra. «Oggi per convincere il pubblico a uscire di casa, dove può godere di un'offerta molto ampia direttamente dal divano, bisogna dare qualcosa in più afferma Andrea Occhipinti, ad di Circuito Cinema In questa multisala rinnovata offriamo un ambiente confortevole, una tecnologia avanzata per le proiezioni e un luogo esteticamente appagante». Per attirare il pubblico più giovane si proporrà una formula di 5 ingressi per 15 euro, avendo sempre come punto fermo la qualità. (M. Gre.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

