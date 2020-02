Quattro candeline per Deliveroo. La piattaforma leader dell'on-line food delivery celebra oggi il suo quarto compleanno a Roma. Arrivato in città Ènel 2016, il servizio è ormai un'abitudine consolidata negli stili di vita dei romani, ma anche uno strumento che ha permesso di innovare e sviluppare il modo di fare ristorazione nella Capitale.

La conferma arriva dai numeri: dal 2016, gli ordini sono cresciuti in media del 190% ogni anno e il numero dei ristoranti del 90%: oggi a Roma è possibile ordinare da circa 1.500 ristoranti, con la possibilità di scegliere tra più di 20 tipologie di cucine differenti. Sul podio delle preferenze dei romani, la cucina italiana, con la pizza al top nelle scelte, la tradizione americana degli hamburgers e la cucina giapponese.

