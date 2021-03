Quattro anni e sano caso grave di Covid salvato a Padova

Simone Pierini

Il caso di un bambino di quattro anni di Padova mette in allarme sugli effetti a lungo termine del Covid anche tra i più piccoli. La vicenda è articolata in uno studio coordinato dal professore Giovanni Di Salvo e pubblicato su European Heart Journal. Ricoverato in ospedale per febbre, congiuntivite e rush cutaneo, il suo tampone è risultato negativo. Ma l'esame sierologico ha evidenziato una precedente infezione da coronavirus, forse contratta in modo asintomatico dal papà. Durante la degenza le condizioni peggiorano e viene trasferito in cardiologia pediatrica a Padova. Il bimbo sviluppa una dilatazione aneurismatica della coronaria sinistra con occlusione trombotica determinante un infarto acuto del miocardio. Grazie a un protocollo di trombolisi, usato per la prima volta al mondo su un bambino affetto da sindrome infiammatoria secondaria al Covid, il piccolo si riprende, benché rimanga sotto stretta osservazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA