Quasi seimila contagi in un solo giorno (5901) ma soprattutto più di diecimila in quarantotto ore: oltre il doppio rispetto all'inizio della scorsa settimana. E con i 41 morti di ieri sono quasi raddoppiati anche i decessi (44 tra lunedì e martedì scorso contro gli 80 attuali). A questi dati si aggiunge il peggioramento dei reparti ospedalieri con le terapie intensiva aumentate di 62 posti in sole ventiquattro ore (il doppio rispetto a lunedì) - arrivando a 514 totali - e i ricoverati con sintomi che hanno superato quota cinquemila, in aumento di 255 unità. Sono invece 81.603 le persone in isolamento domiciliare.

Sale e lo fa a forte ritmo la curva epidemiologica e a giudicare dall'andamento di alcune regioni i numeri non sono giustificati dal solo aumento dei tamponi (ieri 112mila). Se il Lazio - che ieri ha registrato un nuovo record giornalieri (579 casi) - ogni giorno fa più test del precedente, ci sono la Liguria (447 casi) e la Campania (635 casi) che continuano a mantenere altissime percentuali tra positivi e tamponi: la prima oltre il 9% (addirittura superiore al 16% il rapporto tra positivi e casi testati), la seconda sopra l'8%. Il Lazio, per intenderci, è al 2,5%, ma mantiene comunque il primato in negativo dei ricoveri (896 ospedalizzati e 83 in terapia intensiva). Torna sopra i mille positivi in un giorno la Lombardia che in ventiquattro ore vede crescere le terapie intensive di dodici unità raggiungendo la Campania a quota 62. In totale in Italia al momento sono 87.193 i positivi, in aumento di 4.529 unità mentre le vittime hanno raggiunto quota 36.246.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

