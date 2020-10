Quasi sei miliardi di risorse stanziate per risarcire le attività costrette a chiudere o a ridurre gli orari. Il decreto Ristori riguarderà 460 mila beneficiari. Oltre ai contributi a fondo perduto, è prevista anche la proroga per altre 6 settimane della Cassa integrazione Covid e il blocco licenziamenti fino al 31 gennaio. Per le aziende interessate dal Dpcm anche la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. Poi c'è il credito d'imposta sugli affitti e la cancellazione della rata Imu di dicembre. Stavolta il governo promette che gli indennizzi arriveranno in tempi brevi: direttamente sul conto corrente già a metà novembre per coloro che ne avevano già usufruito in primavera. Secondo i calcoli del Mef, ai ristoranti arriverà un aiuto medio compreso fra i 5 mila euro e i 25 mila (in base al fatturato). Per i teatri l'indennizzo sarà fra i 5 mila e i 30 mila euro. Tra le curiosità si prevede anche la creazione di un numero di telefono per tracciare i positivi.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

