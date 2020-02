Quasi 600mila euro di Alitalia sarebbero stati utilizzati dagli amministratori della compagnia aerea per catering e cene di gala. È una delle contestazioni che la procura di Civitavecchia rivolge a tre ex amministratori delegati (Silvano Cassano, Luca Cordero di Montezemolo e Marc Cramer Ball) e al Cfo Duncan Naysmith. Secondo l'accusa, avrebbero «distratto e dissipato» risorse della società per complessivi 597.609 euro: 133.571 «per spese di catering» in occasione delle riunioni del Cda, 5.961 per «cene di gala» e 485.077 per organizzare 4 eventi aziendali che, seppur pagati inizialmente da Ethiad, sono poi stati indebitamente addebitati a Alitalia Saì». L'avviso di chiusura indagini sul crack dell'Alitalia riguarda complessivamente 21 persone fisiche e la stessa società, indagata in base alla legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Gli indagati sono accusati «di aver approvato il bilancio 2015 falsamente certificato dal revisore Domenico Falcone, con l'approvazione della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2016 e al 28 febbraio 2017». Così facendo avrebbero fornito «indicazione di dati di segno positivo difformi dal vero e consentendo il progressivo aumento dell'esposizione debitoria».

