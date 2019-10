Quasi 4mila iscritti per l'edizione numero 21 della Roma Urbs Mundi, la 15 km organizzata dal GSBRun e che animerà domenica le strade della Capitale. Confermato il tracciato, che si snoderà per il centro storico, con partenza a viale delle Terme di Caracalla e arrivo nello Stadio Nando Martellini, dove è stato allestito il Villaggio che aprirà oggi alle 15. Tante novità: oltre alla gara competitiva e alla non competitiva, che si svolgerà sulla stessa distanza, per la prima volta sarà possibile iscriversi a coppie alla gara a staffetta. Protagonisti anche i fitwalkers che potranno completare la prova camminando fino al tempo massimo di due ore. Confermata poi la Tremila di Andrea, gara in pista sulla distanza di 3000 o 5000 metri riservata agli atleti tesserati al GSBRun-Bancari, mentre domani tocca alla Baby Sprinters dedicata ai più piccoli all'interno dello Stadio di Caracalla.(D. Pet.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

