Quarti di Coppa Italia in trasferta col Napoli. Correa a riposo

ROMA Archiviata la vittoria contro la Samp non c'è un attimo di sosta per la Lazio che domani sera sarà di scena allo stadio San Paolo contro il Napoli, in palio le semifinali di Coppa Italia. Come di consueto chi ha giocato sabato ieri a Formello ha svolto solo una seduta di scarico, per gli altri allenamento normale. Certo il rientro di Lulic che, scontata la squalifica contro la Samp, giocherà sia contro il Napoli che il derby con la Roma. Tornato a disposizione Correa che però verrà preservato in vista della stracittadina, in Coppa Italia rivedremo la coppa Immobile-Caicedo. Fuori gioco Cataldi che ne avrà per almeno due settimane per uno stiramento a polpaccio e Marusic che lamenta fastidi muscolari si è invece rivisto Lukaku: operato al ginocchio a dicembre dovrà solo ritrovare la giusta condizione poi potrà nuovamente essere reimpiegato da Inzaghi. Controlli alla clinica Paideia per Strakosha: nulla di preoccupante solo una lieve contusione al gomito. (E.Sar.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA