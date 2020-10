Quarantena di due settimane anche per chi arriva dall'Italia

La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association. La misura della quarantena vale anche per chi arriva dal Vaticano e da San Marino.

Resta intanto allarmante la situazione dei contagi in tutto il paese. Il Regno Unito ha registrato ieri 18.980 contagi giornalieri di coronavirus e 138 vittime. Il governo britannico si appresta a imporre nuove chiusure a Londra a partire dalla mezzanotte di venerdì. In base ai livelli di allerta fissati dal governo, la capitale del Regno Unito si trova attualmente a livello di allerta medio e verrà spostato su alto. Il divieto di riunirsi tra amici vale non solo per pub e locali ma anche per le case private. La decisione governativa è stata confermata dal sindaco di Londra Sadiq Khan. I londinesi si apprestano ad affrontare un «inverno difficile», ha detto Khan, «nessuno vuole le restrizioni, ma sono necessarie».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA