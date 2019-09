Quarant'anni dal record della Freccia del Sud L'azzurro Tilli: «Vale più adesso che allora»

Marco Zorzo

MILANO - L'Italia ingrana la sesta. Già, sei vittorie consecutive: 18 punti per la Nazionale di Roberto Mancini in queste qualificazioni di Euro 2020. A ottobre basterà battere la Grecia per staccare il passaporto per la fase finale. A Tampere, sotto la pioggia, finisce 2-1 per gli azzurri. La testina d'oro di Ciro Immobile, tornato in gol con l'Italia a distanza di due anni dall'ultima rete precedente (settembre 2017 con Israele), porta avanti gli azzurri al 59'. Doppio errore di Sensi al 72': perde palla e poi mette giù Pukki, che trasforma il rigore del pari finlandese. Quindi un un altro penalty, a nostro favore (braccio di Vaisanen), decide la contesa: dal dischetto Jorginho infila Hradecky e Italia a gonfie vele verso la qualificazione.

Azzurri sofferenti solamente nei primi 20 minuti. Non ci sono verticalizzazioni, solo palloni orizzontali. Così la Finlandia, copertissima lì dietro, fa buona guardio e rischia praticamente nulla. La sveglia per l'Italia suona verso la metà della prima frazione. Ci vuole un super Hradecky: il portiere del Bayer Leverkusen si rifugia in angolo, sulla fucilata al volo dai 18 metri di Sensi. Quindi in successione Barella, di crapa Immobile manda il pallone a fil di palo e anche Florenzi, in campo dopo il forfait in avvio di contesa di Emerson. Insomma, tanta Italia: manca solo il gol, dopo un avvio un po' così che aveva fatto arrabbiare non poco il ct.

Nel finale, con Belotti al posto di Immobile, gli azzurri sfiorano il tris un paio di volte. Roberto Mancini comunque tira un sospiro di sollievo. Questa la sua analisi: «Vittoria meritatissima. Già nel primo tempo potevamo chiuderla. La sofferenza ce la siamo creata da soli. Abbiamo perso un pallone in modo ingenuo, quindi il fallo. Poi, comunque, abbiamo ripreso in mano le redini dell'incontro. Tutti bravi, davvero, i ragazzi».

All'Olimpico, tra un mese, contro la Grecia appuntamento decisivo. Mancini chiama a raccolta i tifosi: «Mi aspetto uno stadio pieno, come ai tempi di Italia 90...».

Soddisfatto pure Immobile: «Finalmente ho segnato, però l'essenziale è che abbiamo vinto». Stessa considerazione per Acerbi, al debutto da titolare in una partita da tre punti: «Match scorbutico contro un avversario molto fisico. È una vittoria importante. Qualificazione vicina. Bene così». Appunto.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

