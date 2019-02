Quante famiglie sotto al cielo

Le famiglie non sono tutte uguali. La condizione fondamentale è una, cioè che si sia amati. Sempre di più i bambini incontrano situazioni diverse, dalle famiglie separate a quelle ricostituite, con somme di fratelli e sorelle acquisite. E in questo insieme caleidoscopico anche famiglie con adozioni, famiglie che si portano addosso un lutto genitoriale, famiglie lontane. Fino alle nuove famiglie, con due mamme o due papà. La complessità delle spiegazioni ai più piccoli sono spesso superabili con l'aiuto di un buon libro. Come il delicato e simpatico albo illustrato La bambina con due papà. Pearl ha una nuova compagna, Matilda, che ha una famiglia un po' diversa dal solito. Pearl ne è molto incuriosita, e scopre, conoscendola, che è in verità molto simile alla sua.

La bambina con due papà di M. Elliott, De Agostini, 12,90 euro.

