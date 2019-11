Quando la cronaca nera era nera davvero. Lo raccontano Salvatore Garzillo, Alan Maglio e Luca Matarazzo in Ultima edizione. Storie nere dagli archivi de La Notte, che raccoglie foto inedite del quotidiano milanese del pomeriggio La Notte (in edicola dal 1952 al 1995). Grazie ad archivisti e collaboratori del quotidiano, i fatti di cronaca nera sono narrati, divisi per argomenti, attraverso fotografie forti, oggi forse in parte impubblicabili. D'altra parte bisognava convincere il lettore all'acquisto del giornale, che aveva ben 3 edizioni. Delitti, incidenti, suicidi, compresi i primi omicidi di malavita organizzata, senza sconti: morti in primo piano, sangue e particolari crudi, bambini attoniti. Eppure quelle immagini, anche dei colpevoli, hanno il sapore pasoliniano di un'Italia antica e di un'innocenza perduta. (P.Pas.)

