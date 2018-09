Quando insorse Tor Sapienza

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il quadrante Est della Capitale, popoloso e popolare, è facilmente infiammabile. Nel novembre di 4 anni fa, sindaco Marino, si scatenò il far west: esasperazione dei residenti contro la rabbia dei rifugiati del centro di prima accoglienza. Via Giorgio Morandi - proprio di fronte al Centro di permanenza - divenne teatro di sassaiole, cassonetti date alle fiamme, vetri rotti, esplosioni e grida. Lancio di petardi e spranghe, una sorta di guerra civile con assalto al centro in cui erano ospitati 60 rifugiati nigeriani. Con tanto di intervento degli agenti in tenuta anti-sommossa, scena mai vista nella capitale. A far scoppiare la scintilla, che si trascino per altri quattro giorni, furono una serie di aggressioni ai danni di alcuni residenti oltre a scippi, furti in auto e nelle abitazioni che per i residenti erano opera degli immigrati.