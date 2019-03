Quando il magnifico volo ha il colore rosa

Il libro che vi voglio presentare questa settimana è particolare perché tratta di un animale bellissimo: il fenicottero, dello studioso Caittlin Kight.

Questo splendido uccello viene raccontato nella sua bellezza in tutti i suoi aspetti: la sua storia, la sua etologia, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche. Il fenicottero rosa conquista soltanto vedendo una delle numerose foto di questo bel libro spiegandone anche le caratteristiche posture ad una zampa soltanto.

Proprio per questo la sua immagine la ritroviamo in tanti racconti, film, quadri, fiabe, storie dove viene rappresentato sempre come un animale nobile e sensibile. Altra parte veramente affascinante è quella etologica dove vengono presi in esame l'aspetto della comunicazione con altri uccelli, simili ed altri animali.

L'autore con le sue esperienze e ricerche ci prende per mano e ci porta all'interno del magico mondo del fenicottero rosa.(A.Ben.)

