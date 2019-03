Quando i vestiti delle vittime raccontano

Angela Calzoni

«Ero a scuola per un corso pomeridiano. Mi vestivo con maglioni e pantaloni larghissimi che mi nascondevano. Quando sono andata in bagno lui mi ha seguita. Mi ha violentata e mi ha lasciata per terra». Appesi ci sono un maglione grigio e un paio di jeans, come fossero dentro un armadio. Invece, per la vittima, saranno sempre quei vestiti. Quelli che indossava il giorno in cui ha subito lo stupro. Attimi che lei e altre donne al centro della mostra Com'eri vestita?, fino a stasera in Tribunale a Milano, non potranno mai dimenticare.

In esposizione ci sono camicie, pantaloni, tute, tailleur, top e gonne estivi, ma anche un abito da sera e un grembiule delle pulizie. E il pigiama che indossava Jessica Faoro la notte in cui è stata massacrata con 85 coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi. Proprio alla 19enne, uccisa il 7 febbraio 2018, è dedicata la mostra itinerante, curata dall'associazione Libere Sinergie sul modello della prima installazione inaugurata dall'Università dell'Arkansas nel 2013. Insieme a quella di Jessica, le storie di altre 16 vittime milanesi. «Era fondamentale arrivare in Tribunale spiega la presidente Alessia Guidetti perché spesso la domanda com'eri vestita viene posta dagli avvocati nel tentativo di colpevolizzare anche le vittime».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA