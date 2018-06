Quando Fufi e Fido diventano medici

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola La felicità è un cucciolo caldo. Lo straordinario potere curativo dei cani e dei gatti di Carlyn Montes De Oca, fondatrice dell'organizzazione The Animal-Human Health Connection. Tutti sappiamo che i cani e i gatti sono i nostri migliori amici, ma avreste mai detto che possono essere anche i nostri migliori medici.? Infatti ogni loro comportamento, il modo in cui interagiscono tra di loro e con noi, e il loro essere semplicemente sé stessi ci offrono delle lezioni importanti, che ci aiutano a capire se ce qualcosa che non va nella nostra vita, nella salute fisica, ma anche come benessere psicologico e spirituale.I nostri cani e gatti sono in grado di mostrarci la via da seguire, basta ascoltarli con il cuore e la mente aperti.Alla fine di questo viaggio, conosceremo i segreti per migliorare la nostra salute e il nostro benessere: avremo una maggiore consapevolezza della nostra connessione con il pianeta? Soltanto così potremo sviluppare un rapporto ben più significativo, ricco e profondo con i nostri amici animali e con noi stessi. (A.Ben.)riproduzione riservata ®