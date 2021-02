Quando Franco Marini, ai tempi della Bicamerale sulle riforme, fu invitato a cena da Silvio Berlusconi, ricevette la domanda su quale fosse il piatto preferito da far preparare al cuoco personale del Cavaliere: la risposta fu «la frittata con le cipolle». L'episodio sintetizza il personaggio Marini, che amava ostentare ruvidezza dietro alla quale tuttavia non celava la disponibilità al confronto maturata come sindacalista. Una rudezza ereditata dalla propria terra a cui Marini era attaccatissimo, l'Abruzzo interno di San Pio alle Camere.

Orgogliosamente aveva fatto il servizio militare negli Alpini. E il cappello con la penna nera assieme all'immancabile pipa, erano gli oggetti a cui era più attaccato.

Nato il 9 aprile del 1933 da una famiglia operaia, Marini è morto ieri per le complicanze del Covid. Poteva diventare Presidente della Repubblica ma, nel 1999, all'ultimo salta l'intesa che aveva portato D'Alema a Palazzo Chigi. Lui non andò più al Quirinale. Nel 2006 il centrosinistra vince le elezioni e Marini viene eletto alla presidenza del Senato. Da qui benedirà la nascita del Pd di Veltroni.

