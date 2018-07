Quando Fido ti salva la vita (e viceversa)

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Camminando con Peety di Mark D'Agostino ed Eric O'Grey. Tratto da una storia vera riesce ad arrivare nel profondo di tutti noi.Il protagonista, Eric, quando i medici gli prospettano pochi anni di vita, è pronto a rassegnarsi al peggio. È obeso, colpito da una grave forma di diabete e profondamente depresso. Come estremo tentativo, consulta una nutrizionista che gli prescrive una dieta diversa e un vecchio farmaco a cui nessun altro aveva pensato: un cane.E non un cane qualsiasi, ma un trovatello un po' malandato, proprio come lui, da adottare e portare a passeggio ogni giorno. Spiazzato e insicuro, Eric si rivolge a un rifugio per animali abbandonati ed è lì che fa la conoscenza di Peety: fin dal primo sguardo, tra i due scatta qualcosa di speciale.Dopo essersi piaciuti e adottati a vicenda, cane e padrone iniziando un percorso comune di rinascita che ha del miracoloso: è la storia vera di un uomo che ha salvato un cane da un destino di abbandono, e di un cane che ha salvato il suo padrone in tutti i modi in cui una persona può essere salvata. Un libro da leggere.(A.Ben.)