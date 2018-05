Quando Fido è un compagno per amico

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola «A cosa serve il cane?» del giornalista cinofilo John Homans. In questo bel testo vengono trattati gli studi più recenti riguardanti l'etologia del cane e il funzionamento del suo cervello. Partendo dalle importanti ricerche di Csànyi e Miklósi, l'autore spiega il motivo per cui questo animale è così bravo a capire la gestualità umana: pensate addirittura facendolo meglio sia dei lupi che degli scimpanzé. Homans ci riporta i traguardi a cui sono giunti gli interessanti studi di studiosi prestigiosi come Tomasello e Hare facendoci comprendere meglio anche l'evoluzione della socialità nella nostra specie.John espone anche il problema delle razze pure e degli standard richiesti dagli enti cinofili, che rappresentano una moda costosa in termini di salute e benessere per i singoli individui ma anche i progressi della genetica canina (più efficaci del fallimentare progetto genoma umano).In ultima analisi ma non per importanza viene trattato con vivida partecipazione il problema dei cani randagi cittadini raccolti nei canili e destinati alla ricerca. Un libro concreto e pieno di spunti.(A.Ben.)