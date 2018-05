Quando Fido diventa umanizzato

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Come diventare il migliore amico del tuo cane del famoso etologo inglese James Bradshaw. Sempre più cani si sono trasformati in animali da compagnia e i ritmi frenetici della nostra vita quotidiana li hanno costretti a ridimensionare anche le loro giornate. Purtroppo spesso abbiamo ridotto sia la loro attività fisica che la loro socializzazione umanizzandoli sempre maggiormente.L'autore in maniera semplice ma scientifica spiega lo sviluppo evolutivo del cane e, sulla base di ricerche genetiche e studi comportamentali, ci descrive la sua psicologia e le sue emozioni.Questo libro è un perfetto manuale per imparare a ragionare e pensare da cane. Bradshaw non propone un metodo educativo, e neanche offre consigli pratici per l'addestramento del nostro amico a quattro-zampe, ma in sostanza fornisce delle linee guida per imparare a entrare in sintonia con lui, favorendone gli atteggiamenti comprensibili per l'animale e segnalando quelli che sono invece del tutto fuorvianti. (A.Ben.)riproduzione riservata ®