Quando a Roma ispirò la rivolta studentesca

La caccia alla pantera ci fu anche a Roma. A immortalare il felino che passeggiava liberamente per le vie della Captiale ci pensò Rino Barillari. Era la notte del 27 dicembre del 1989 venne avvistata una pantera a Roma, in mezzo a Via Nomentana. Poco dopo una volante della polizia confermò l'avvistamento. Da qui l'inizio di una lunga quanto vana caccia alla pantera.

È a questo punto che due pubblicitari inventano lo slogan «la pantera siamo noi» e lo regalano agli studenti ribelli dell'Università La Sapienza. Dal 1990 il movimento studentesco che rivoluzionò università e licei si chiamò proprio così La Pantera. Il 15 gennaio anche La Sapienza di Roma è occupata; al termine di un'assemblea affollata la facoltà di Lettere viene presa dagli studenti, che entrano nella stanza del preside della facoltà e gli chiedono le chiavi dell'ingresso della facoltà, come atto simbolico, e il fax dell'istituto come strumento per comunicare con il mondo. Un movimento che portò il suo fascino per anni. Proprio come la pantera.(S. Uni.)

