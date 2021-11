Qualità della vita in città, Roma fuori dalle prime 50

Mario Fabbroni

Insieme a Napoli, è l'unica tra le grandi città ad essere fuori dal gruppo 1 (quello dei migliori centri urbani dello stivale) e a non guadagnare posizioni, perdendone anzi quattro (passa dal 50esimo al 54esimo posto).

Non certo lusinghiera la classifica di Roma all'interno della graduatoria degli indicatori che misurano la qualità della vità nei 107 capoluoghi di provincia, stilata annualmente da ItaliaOggi e Università La Sapienza, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Nel complesso, sono 63 province su 107 quelle in cui, nel 2021, la qualità della vita risulta buona o almeno accettabile. Complice la crisi dei rifiuti ma anche una ripresa più lenta dopo l'effetto Covid legato alla pandemia (che nel 2020 aveva fatto arretrare le città del Nord), Roma ora lancia la sfida dopo le elezioni per il ricambio dell'Amministrazione comunale. Elemento determinante, oltre alla diversa composizione della Giunta, potrebbero essere gli investimenti con i fondi del Pnrr: Giubileo ed Expo gli avvenimenti principali, ma anche il rinnovo dei mezzi pubblici e l'efficienza dei trasporti oltre alla migliore organizzazione dei servizi per la collettività.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

