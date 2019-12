Quale futuro della sanità personalizzata nel nostro Paese

MILANO - La Sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella gestione del complesso delle informazioni in mano al SSN, che comporta un'assistenza personalizzata e si traduce in benessere e migliore qualità di vita. Questi alcuni dei temi affrontati nel Convegno La trasformazione digitale in sanità la necessità di una strategia per l'innovazione, organizzato a Milano da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Roche, e la partecipazione di Istituzioni, clinici e operatori sanitari. «L'innovazione in Sanità deve coinvolgere tutti gli aspetti e gli attori del sistema in un percorso integrato e condiviso. In Lombardia stiamo sviluppando un modello di governance coerente con questa vocazione, che parte dall'adozione di nuove tecnologie ultramoderne, come l'Intelligenza Artificiale, a innovazioni operative come il Fascicolo Sanitario Elettronico e l'utilizzo della telemedicina a supporto del sistema di presa in carico del paziente cronico», afferma Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia. «Siamo convinti che le nuove tecnologie, l'innovazione digitale, la telemedicina favoriranno sempre di più l'appropriatezza dei programmi di cura, rispondendo a bisogni specifici del singolo paziente», conclude Francesco Ferri, Presidente di ARIA spa - Azienda Regionale Innovazione e Acquisti.(A.Cap.)

Mercoledì 11 Dicembre 2019

