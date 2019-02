Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quale avvenimento ha scosso il festival di Sanremo nel 1967? Chi arrivò al secondo posto nell'edizione del 2015? In che anno Domenico Modugno ha cantato Nel blu dipinto di blu? Quante edizioni sono state presentate da Pippo Baudo?Domande di questo tipo nutriranno il Sanremo Story Contest, concorso tematico del campionato nazionale Cervellone Champions Quiz dedicato al festival della canzone italiana che si svolgerà dal 4 al 10 febbraio nei locali d'intrattenimento che aderiscono all'iniziativa in tutta Italia, alla vigilia della 69ma edizione al via al Teatro Ariston domani.A Roma l'evento sarà ospitato da Angeli Rock (Ostiense 193 b/c) questa sera. Sanremo Story Contest invita le squadre in gara a confrontarsi su curiosità, aneddoti e protagonisti del festival di Sanremo dalle prime edizioni ai giorni nostri, un'occasione per divertirsi in un clima di sana competizione e per mirare a vincere il montepremi di 15.000 euro.Ogni manche conta 15 domande multimediali interattive, inclusi quiz testuali, giochi fotografici, test basati su file audio e video. Le squadre coinvolte potranno rispondere a ciascuna domanda in pochi secondi, visualizzando subito il risultato e l'aggiornamento del punteggio. Insomma, non resta che.. giocare.