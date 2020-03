«Qualcuno fa Rambo, ma in strada hanno paura»

«Si sono stanziati 600 milioni per Alitalia, invece il problema di trovare mascherine e guanti per i militari che in questi giorni lavorano sulla strada rimane». Di sfoghi e segnalazioni, Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei Militari e storica voce della trasmissione Cittadini in Divisa in onda su Radio Radicale, da un mese a questa parte ne ha sentiti tantissimi. Molti tra poliziotti e militari hanno paura di ammalarsi e veicolare il contagio. Ma c'è anche chi tra le divise «si sente come Rambo» e sottovaluta i rischi.

I militari devono sempre indossare guanti e mascherine?

«Il lavoratore deve indossarli, ma il datore di lavoro deve vigilare. Data la carenza, però, i comandi dell'Arma, della guardia di finanza, dell'esercito o le Capitanerie di porto non li distribuiscono in maniera sufficiente e chiedono al personale di utilizzarli in servizio solo secondo la necessità. Ma come fai a sapere se chi fermi magari è un asintomatico? Mascherine e guanti dovrebbero essere sempre indossati, come vediamo nei servizi in tv. Ma la realtà è ben diversa».

Racconti.

«La situazione è drammatica. Riceviamo continue segnalazioni di mancanza di dispositivi o di militari che non ne fanno uso. Addirittura c'è chi deride il collega che li indossa».

Si poteva fare di più?

«Comprendiamo le difficoltà dei vertici militari, ma l'emergenza l'avevamo già vista in Cina. Quello che accade in Italia era prevedibile, ma il metodo io speriamo che me la cavo sembra ormai uno stile di vita nella pubblica amministrazione».(V.Gol.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

