QUAGLIARELLA D'EUROPA

ROMA - C'è una classifica, nella valanga di record, risultati e riconoscimenti conquistati in questa stagione, che rende Fabio Quagliarella quasi immortale: nel ranking finale della Scarpa d'Oro 2019, lo storico ranking dei bomber di tutta Europa, vinto in passato anche da Totti, alle spalle del primo classificato, il grande Messi, del secondo, la stella Mbappè, c'è proprio l'attaccante napoletano. Fabio tra i re d'Europa a 36 anni. E ieri ha vissuto uno dei giorni più belli della sua vita: a parte il terzo gradino nella Scarpa d'Oro, ha battuto la sua Juve campione d'Italia, ha festeggiato il titolo di capocannoniere in serie A e poi l'ingresso nella Top 11 d'Italia come miglior attaccante di ruolo. E ancora, è arrivata la convocazione del ct Mancini per la doppia sfida di qualificazione agli Europei di giugno con l'Italia. Basta così? Non proprio. Intorno a Fabio fioccano le offerte per la prossima stagione. E a 36 anni suonati è un bel vedere, una bella soddisfazione. Intanto, c'è il suo amato Napoli, con Aurelio De Laurentiis che gli offrirebbe di tornare in azzurro dopo più di dieci anni e dopo una storia d'amore finita male. Ma altre offerte arriveranno, anche se lui sta bene a Genova, con quella casacca blucerchiata che gli sta addosso a pennello.

Se chiudi la stagione terzo in Europa con 26 gol e 52 punti e alle tue spalle di sei messo nomi da brividi come CR7, Suarez, Salah, Lewandowski, Aubameyang, vuole dire che hai vissuto proprio un periodo magico. Mettici anche quell'incredibile record delle undici partite di fila in rete in A (record in Italia, come Batistuta), quel tacco-gol contro il Napoli e quella sforbiciata mitica contro la Spal, il quadro è completo. Quagliarella a 36 anni si prende tutte le vetrine. E non gli dite che presto inizierà la parabola discendente. Vi risponderà secco: il meglio deve ancora venire.

Martedì 28 Maggio 2019

