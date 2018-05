Quadrato, in manette Diabolik il ladro di motociclette e scooter

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti lo conoscevano coem Diabolik. Per la sua abilità a rubare e travisare i mezzi. Una modifica al telaio e alla targa e la moto rubata era pronta per essere rivenduta. Era un vero e proprio lavoro quello portato avanti da un 42enne egiziano arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma con le accuse di riciclaggio e ricettazione.In via Tuscolana, in zona Quadraro, i carabinieri hanno notato l'uomo caricare alcuni oggetti in un furgone per poi salire a bordo. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato per un controllo. All'interno del furgone i carabinieri hanno trovato una moto con telaio risultato contraffatto, un motore con numero di telaio parzialmente abraso, una serie di documenti, targhe di diversi motoveicoli e nel vano porta oggetti di uno scooter c'erano diverse chiavi di moto di diverse marche. Dopo averlo arrestato, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nel suo garage, dove hanno trovato altri 9 scooter con targhe contraffatte, 3 telai senza targa e numeri identificativi, una moto di lusso risultata rubata ad aprile scorso, uno scooter rubato nel 2016, parti meccaniche, targhe, documenti di circolazione, una centralina e chiavi di accensione.