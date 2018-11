Quadarella & Fede patto per i Giochi

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - A Genova è nato un amore sportivo. Simona Quadarella chiama e Federica Pellegrini risponde. L'Italia del nuoto femminile si prepara a un biennio di battaglie e, si spera, di vittorie. La Divina e la nuova fuoriclasse romana vogliono costruire una staffetta 4x200 stile libero da medaglia olimpica. E' un patto per i Giochi, una promessa non solo a parole. Simona ci crede, Fede anche ma poi hanno parlato i risultati nel meeting di Genova, il primo della stagione in vasca corta, quello più atteso, che hanno reso tutto più eccitante. Fede è tornata fortissima nei 200 stile vinti, La Quadarella è già super negli 800 stile (8'1569), migliorando il personale e nei 400 stile ha fatto un altro suo personale, dietro solo a una ritrovata Erica Musso, che potrebbe diventare il terzo perno per la super staffetta 4x200 stile dei Gochi futuri.«Per la staffetta sempre disponibile» aveva detto sicura Fede venerdì scorso, interpellata dalla compagna di Nazionale. Unica perplessità, nel programma dei Giochi 2020 la Quadarella disputerà gli 800 sl il giorno dopo la finale della 4x200 sl. Un problema? Neanche tanto, considerato che la romana vista in questi mesi sembra non stancarsi mai.Insomma, L'Italnuoto in rosa si muove e le strategie avanzano. Nel maschile i segnali positivi arrivano soprattutto dal ritrovato Gabriele Detti, che ha vinto i 400 sl e si propone a livello mondiale. Manca meno di un mese ai Mondiali in vasca corta. L'Italia ci sta pensando, ma guarda ben avanti, fin al 2020 e ai Giochi di Tokyo.