Putin: «Grati all'Italia che è contro le sanzioni»

Giammarco Oberto

Vaticano. Quirinale. Palazzo Chigi. E in mezzo una Roma baciata dal sole e con le strade deserte e tirate a lucido. Altro che rapporti freddi con l'Occidente. La visita lampo di Putin nella Capitale del Paese che è il quarto partner commerciale della Federazione russa è stata un tripudio di strette di mano, sorrisi e cordialità. Tranne che tra i cineoperatori italiani e russi assiepati nella sala stampa di Palazzo Chigi (120 i giornalisti accreditati): hanno sfiorato la rissa per prendersi i posti migliori.

Una tabella di marcia serrata, quella di Putin a Roma, a quattro anni dall'ultima visita. Tutto preparato al dettaglio, ma anche uno zar può fare ritardo. L'aereo presidenziale - un gigantesco Yliushin 96 - è atterrato a Fiumicino con 30 minuti di ritardo. Trenta le auto blindate del suo seguito, enormi berline nere e suv con le sue guardie personali - che hanno sfilato nella green zone nel centro, blindatissima. In decine di video si vede il corteo che attraversa lentamente piazza Venezia per raggiungere il Vaticano. Perfino papa Francesco è stato costretto ad aspettare: Putin è arrivato nella Biblioteca pontificia con un'ora di ritardo. L'incontro - il terzo tra i due - è durato altrettanto, scambio di doni compreso: il papa gli ha regalato un'icona dei Santi Pietro e Paolo, lui un dvd di un regista russo su Michelangelo. Vladimir: «Grazie per il tempo che mi ha dedicato». Bergoglio: «Preghi per me». Poi, un'ora e mezza con Mattarella (tra i temi toccati, la Libia e il Venezuela) al Quirinale e altrettanti con Conte. I rapporti bilaterali sono ottimi - è il bilancio del Colle - nonostante il raffreddamento delle relazioni tra Russia e Occidente. Conte ha fatto le condoglianze per i morti del sommergibile, Putin si è congratulato per le Olimpiadi di Milano Cortina. E ha ringraziato per la posizione di Roma contro le sanzioni alla Russia post guerra in Ucraina. In serata, cena a Villa Madama con il premier e i vice Di Maio e Salvini. Alla 22 l'Yliushin ha ripreso il volo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA