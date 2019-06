Pusher si butta giù da 9 metri per evitare l'arresto: preso al volo

Emilio Orlando

Un inseguimento mozzafiato sui tetti dei palazzi. Il fuggi fuggi tra antenne, tegole e parabole dei pusher e delle vedette quando sono arrivati i carabinieri. Tra il parapiglia e la concitazione dell'azione, come nella scena di un poliziesco americano, uno degli spacciatori (poco più che ventenne) che ogni giorno vendono dosi di morte si lancia nel vuoto per sfuggire all'arresto. I riflessi pronti di due detective dell'antidroga della compagnia di Tivoli che lo afferrano per le mani proprio mentre sta per precipitare nel vuoto da un'altezza di quasi dieci metri, salvandolo da morte certa. Siamo in via Don Primo Mazzolari, una delle piazze di spaccio a dieci minuti di macchina da Tor Bella Monaca adiacente a via Prenestina nel quartiere Centro Serena. Uno scorcio di periferia caratterizzato da un dedalo di strade e di alloggi popolari colorati, che si snodano a labirinto in mano a bande di narcotrafficanti che fanno da padrone. Gli spacciatori stazionano, nei vicoli e nei parchi abbandonati della zona, dove tra degrado, miseria e macerie sociali dove fanno da sfondo carcasse di macchine abbandonate e cumuli di spazzatura. Il pusher, salvato per miracolo dai carabinieri che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, aveva in un marsupio 56 dosi di cocaina e crack.

Nel weekend polizia e carabinieri hanno arrestato 40 spacciatori tra le zone della movida e la periferia. Durante i controlli antidroga la polizia della questura ha sequestrato dieci chili di stupefacente tra Tor Bella Monaca, via dell'Acqua Bullicante e nelle giurisdizioni dei commissariati di San Basilio, Romanina, Prenestino, Casilino, Prati, Viminale, Esquilino, San Paolo. Un pusher da spiaggia è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia sulle dune di Campo Ascolano, dove aveva sotterrato la droga nella sabbia in riva al mare.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

