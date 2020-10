Pusher sbadato offre cocaina a due poliziotti

La polizia di Stato del commissariato Sant'Ippolito ha fermato uno spacciatore per un controllo. Un suo concorrente, credendo che gli agenti fossero clienti, si è avvicinato per offrire la sua sua droga. La concorrenza ha fatto sì che i due siano finiti simultaneamente in manette. Alla fine N.A., romano di 49 anni e V.M., anch'egli romano di 52 anni, sono stati arrestati. Al primo è stato sequestrato dell'hashish mentre al secondo della cocaina. Nel corso di mirati servizi antidroga la polizia di Stato ha arrestato diversi spacciatori e sequestrato Cocaina, hashish e marijuana. Gli investigatori del commissariato Romanina hanno tratto in arresto D.R.V., 31 enne, e G.D., neomaggiorenne, entrambi romani, mentre spacciavano a San Basilio, trovati in possesso di 20 dosi di cocaina. Una pattuglia della Sezione Volanti ha arrestato A.Y. marocchino di 22 anni che, insieme ad un 17enne, in un giardino di Tor Bella Monaca, nascondevano in una busta alcune dosi di cocaina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA