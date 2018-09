PUSHER NEL CHIOSCO

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, nel pomeriggio di sabato scorso, hanno arrestato cinque spacciatori: tre marocchini e due senegalesi, colti in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I cinque soggetti avevano allestito un vero e proprio chiosco della droga al centro di una spiaggia libera sulla litoranea di Torvaianica. Sotto il loro ombrellone, infatti, all'interno di zaini e borse frigo, detenevano diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, oltre che materiale funzionale alla ripartizione al dettaglio delle dosi da vendere.Dopo una serie di appostamenti, i Falchi, mimetizzati tra i bagnanti, accertavano che il gruppo dei marocchini e dei senegalesi si muoveva secondo uno schema organizzativo collaudato: dopo aver armeggiato all'interno degli zaini posti sotto l'ombrellone, in modo alternato, gli stranieri si allontanavano per avvicinare i bagnanti in spiaggia ed offrire stupefacente. Un servizio che consentiva di raggiungere i clienti comodamente sotto gli ombrelloni, proponendo loro le diverse sostanze occultate poco distante.