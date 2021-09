PUSHER A 82 ANNI

Con ottantatré anni portati benissimo e una condanna che stava scontando ai domiciliari, a San Basilio è conosciuto come nonno cocaina. Nel fortino dello spaccio di via Corinaldo 55, gestito dal clan Marando, i carabinieri della stazione di San Basilio lo hanno arrestato ancora una volta, a distanza di pochi mesi, perché deteneva diverse dosi di droga. Il blitz è scattato durante i controlli ai detenuti, disposti dalla compagnia di Montesacro, che stanno scontando gli arresti in casa. Quando il luogotenente Salvatore Militano e i carabinieri della stazione hanno suonato alla porta di Vincenzo Timpano, classe 1939, lo hanno sorpreso con i pezzi pronti ad essere venduti.

Ieri mattina, durante l'udienza di convalida dell'arresto, davanti al pubblico ministero Raimondo Orrù e al giudice monocratico Valerio de Gioia, l'anziano è stato rispedito ai domiciliari, proprio per l'età avanzata che lo rende incompatibile con il carcere. (E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA