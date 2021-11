«Purtroppo, spesso lo si ricorda prima di tutto per la droga. Ma fino alla fine, Chet Baker è stato uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz».

È Enzo Pietropaoli che racconta.

Il famoso contrabbassista con Baker incise Chet on Poetry e Little girl Blue, l'ultimo lavoro in studio a due mesi dalla morte.

Prima immagine che le viene in mente?

«Il suo volto. La sua espressione. I suoi sforzi, soprattutto negli ultimi anni, di cercare le note sulla tromba. Con fatica e sofferenza ha prodotto momenti indimenticabili di arte pura».

Quando iniziò a lavorare con lui?

«Negli anni 80. Mi chiamarono per sostituire il contrabbassista. Per me fu la realizzazione di un sogno».

Suicidio o altro?

«Non credo avesse voglia di suicidarsi. Magari ebbe un senso di soffocamento `dovuto ai problemi di tossicodipendenza. Perché ti fai? Gli chiesi una volta. Perché mi piace, mi rispose. Era uno che aveva dignità, anche quando chiedeva soldi. E quando stava bene, era gentile».

Cosa ricorda fuori dalla musica?

«La sua abilità nella guida, nel riparare le macchine. Aveva senso pratico. Spesso girava con sua figlia Missy: verso di lei, amore e distacco. Dolcezza e cinismo. Come era lui».

Una frase?

«Enzo, ricordati che quello che importa di un assolo è come inizia e come finisce. Aveva ragione». (R. Vec.)



