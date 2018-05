Pullman e van ovunque il Centro terra di nessuno

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiIl giorno dopo la denuncia di Leggo sul caos torpedoni in giorni la situazione è addirittura peggiorata. Ieri mattina i bus turistici nel cuore della città erano addirittura raddoppiati.Una situazione paradossale. Specialmente se si pensa che siamo nel centro di Roma. La zona che dovrebbe essere un salotto a cielo aperto. La realtà è ben diversa: pullman in sosta selvaggia a ridosso e anche sotto il traforo Umberto I. Persino in doppia fila: roba da bloccare completamente il traffico. Per non parlare poi dei famigerati van neri: questa nuova specie di trasporto di massa (anche se al limite della legalità visto che quasi sono tutti gli Ncc sono di fuori Roma) è senza regole. Parcheggi alla fermata del bus, sui marciapiede, in doppia e tripla fila.Di vigili neanche l'ombra lontana. Perché? Eppure questo caos crea un'emergenza di traffico paurosa: ieri mattina, dal traforo di via Milano si registravano incolonnamenti da via Urbana. Il che vuol dire 1,2 km di fila. Un po' troppi. Per non parlare poi del decoro e dello smog. Già, perché l'inciviltà degli autisti è talmente elevata che pensano bene di lasciare i motori accesi. Il risultato? Colonne di fumo nero e pm10 alle stelle.Avevamo sperato che il Campidoglio mettesse un freno a questa deregulation totale e invece il piano che vieta l'accesso nella Ztl è slittato da giugno (quando doveva entrare in vigore) a gennaio 2019. E allora? Allora la palla passa ai vigili: i soli che possono mettere un freno a questo caos totale. Purtroppo così non è. E il centro storico sembra una sorta di giungla dove tutti fanno ciò che vogliono. Nell'area del Traforo, però, il rischio sicurezza è altissimo: quei torpedoni in manovra rischiano ogni giorno di creare rovinose cadute dei motociclisti che, usciti dal tunnel, si trovano davanti un muro di lamiere.riproduzione riservata ®