PULIZIE SOCIAL

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una valanga di dati falsi stanno obbligando Facebook a pulire ogni giorno il social da post e video inadeguati.Il primo report sull'applicazione degli standard della comunità, descrive infatti numeri importanti per i primi tre mesi dell'anno in corso. In novanta giorni sono stati rimossi 583 milioni di account falsi, in larga parte cancellati a pochi minuti dalla loro creazione (e che quindi non inficiano il numero totale degli iscritti, superiore ai due miliardi), mentre 837 milioni di contenuti di spam sono stati eliminati, nella maggioranza dei casi, prima di essere segnalati dagli utenti. Tra nudo di adulti e materiale pornografico sono stati bloccati circa 21 milioni tra testi, immagini e video, mentre 3,5 milioni sono stati i contenuti violenti fatti scomparire.Più difficile la lotta contro terrorismo e incitamento all'odio, che nel complesso hanno generato la rimozione di circa 4,5 milioni di contenuti. Per far fronte a questo limite, Facebook ha confermato di voler aumentare il numero dei moderatori fino a 20.000 persone, chiamate a individuare ciò che resiste ai controlli dell'intelligenza artificiale. (A.Cap.)